Da domani a domenica prevista la fiera per San Francesco di Paola nella zona di Sant’Eufemia

Dopo l’allenamento delle misure restrittive dal livello nazionale a quello regionale, con momenti di maggiore densità di cittadini sperimentati sia in occasione delle festività di Sant’Antonio, e poi successivamente con il ritorno della fiera dei Santi Pietro e Paolo, ad oggi senza nuovi casi accertati di Covid-19, a Lamezia Terme si continua sulla strada del ritorno ad una normalità passata.

L’Amministrazione comunale ritiene «doveroso dare seguito all’espletamento della fiera in onore di San Francesco nell’ex comune di Sant’Eufemia che si svolgerà nelle date del 10, 11 e 12 luglio successivamente allo svolgimento fruttuoso della Fiera in onore dei santi Pietro e Paolo con l’impegno di garantire il rispetto del distanziamento interpersonale evitando gli assembramenti».

Si ricorda che «e’ attivo il COC per emergenza Covid19 operativo anche in termini di assistenza e quanto altro necessario anche per tale manifestazione fieristica, grazie anche all’azione delle associazioni coinvolte», e le stesse insieme alla polizia locale dovranno vigilare nell’area prevista attorno a piazza Italia.

Viene così ordinato «il rispetto delle distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro tra gli operatori economici e tra i loro dipendenti (se non appartenenti al medesimo nucleo familiare) e comunque l’uso della mascherina, nel rispetto del divieto di assembramento, e dell’utilizzo di tutti i dispositivi personali di sicurezza, al fine di contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ed al fine di evitare pregiudizio alla salute pubblica; ogni operatore commerciale se personalmente responsabile della predisposizione di quanto necessario per il rispetto delle suddette misure di sicurezza da rispettare tra i medesimi operatori e gli avventori ai quali dovra’ essere fornito igienizzante per le mani o guanti monouso ubicati in ogni banco; agli avventori a che mantengano scrupolosamente il distanziamento interpersonale di almeno un metro e indossino inderogabilmente adeguate mascherine in ogni spostamento all’interno del perimetro delle aree interessate dalla fiera».