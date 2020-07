Entro il 20 luglio si potranno inviare le domande per proporre i progetti di centri estivi

Entro il 20 luglio si potranno inviare le domande di partecipazione all’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate all’erogazione di un contributo a rimborso per progetti ludico-ricreativi, educativi e formativi, realizzati nel periodo estivo a titolo gratuito da parte di enti del terzo settore e del mondo ecclesiastico, nonchè di scuole paritarie, organismi appartenenti al mondo della cooperazione e dell’associazionismo, a favore di minori e giovani di età compresa tra i 3 e i 14 anni, con priorità per quelli appartenenti a famiglie in condizioni di svantaggio sociale, nonchè a minori diversamente abili.

Si parte dai 239.952,94 euro concessi come risorse del Fondo per le Politiche della Famiglia destinate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali, delle attività educative e ricreative destinati a minori di età tra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre, con termine per presentare la rendicontazione il 31 ottobre.

I soggetti che avranno aderito all’avviso, in possesso dei requisiti dal medesimo previsti, saranno ammessi, a conclusione delle attività effettuate, a beneficiare di un contributo riconosciuto a titolo di rimborso nella misura del 40% delle spese sostenute, per come quantificate nel progetto allegato e debitamente rendicontate .