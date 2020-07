Lamezia Terme fuori dai finanziamenti destinati agli interventi di City Logistic

A due mesi dalla pubblicazione delle istanze ammissibili, Lamezia Terme non compare tra i comuni che riceveranno i contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di logistica urbana, in attuazione del Piano Regionale dei Trasporti, Obiettivo n. 2 Aree Urbane Azione n. 2 – Misure per il potenziamento infrastrutturale e dei servizi nelle aree urbane della Misura n. 2.5 – City logistics.

Mentre trovano disco verde le proposte di Catanzaro, Corigliano Rossano, Paola, Tropea, Fiumefreddo Bruzio e Pizzo, l’odierno decreto dirigenziale si limita a comunicare che “la proposta progettuale presentata dal Comune di Lamezia Terme, all’ esito della valutazione, è stata ritenuta non ammissibile a finanziamento” senza spiegare le motivazioni che hanno comportato la bocciatura.

La proposta lametina proponeva interventi mirati a rivedere la viabilità interna tra le vie del centro ed il terminal di via Colombo, con l’acquisizione dell’area parcheggi attigua la stazione di Nicastro

Nella delibera approvata a novembre da Alecci e Fusaro veniva ricordato tutto l’iter seguito nel 2018, con gli incontri di novembre 2018 e l’individuazione di una nuova zona a traffico limitato (Ztl) che comprenda tutte le varie ramificazioni dal centro storico di Nicastro fino alla stazione ferroviaria (la cui zona attigua da terreno incolto dovrebbe divenire area destinata a parcheggi) passando per i due principali corsi cittadini.

Richiamata anche la realizzazione di una piastra logistica in via Cristoforo Colombo e l’approvazione de “proposta di studi di fattibilità tecnici-economici a valere sui contratti istituzionali di sviluppo (art.6 d.lgs. 88/2001)”, che prevede al punto 5 la “realizzazione del “Terminal Colombo: nuovo capolinea trasporto pubblico locale” in area posta tra via Colombo e via Bernadette configurata proprio di fronte all’area marcatale per un importo complessivo pari a 2.018.096,88 euro”.

La terna commissariale aveva poi lasciato all’attuale amministrazione il compito di «subordinare, all’elaborazione del progetto preliminare, l’avvio delle procedure necessarie per la realizzazione del progetto di cui al programma per parcheggi e del servizio pubblico “Area logistica di prossimità” da zona “E” per effetto dell’art. 65 della legge urbanistica regionale n°19/2002 e s.m.i. per la pubblica utilità dell’iniziativa delle aree di cui all’allegata planimetria; chiedere a cura del competente Ufficio al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti l’integrazione delle autorizzazioni per l’implementazione del sistema di videosorveglianza, ai sensi dell’art. 1 del dpr 22 giugno 1999, n. 250 e smi; confermare la ZTL con accesso e circolazione veicolare limitati ad ore prestabilite alle categorie di veicoli commerciali, già istituita con delibera della Giunta Comunale n°238 del 22/11/2018; provvedere all’aggiornamento dei documenti di programmazione economico-finanziaria successivamente all’ammissione del finanziamento e di dare mandato al Dirigente competente di provvedere agli atti gestionali conseguenti per la definizione e la realizzazione del progetto; provvedere successivamente all’ammissione del finanziamento con successivo atto ad impegnare la somma di 5.000 euro, come cofinanziamento obbligatorio di cui all’art.10 comma 2) della Manifestazione di Interesse (MdI)».