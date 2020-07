Nuovo passo in avanti per gli interventi che dovranno essere finanziati tramite i fondi di Agenda Urbana

Nuovo passo in avanti per gli interventi che dovranno essere finanziati tramite i fondi sovracomunali racchiusi in Agenda Urbana.

Oggi la giunta comunale ha deliberato di approvare le nuove schede degli interventi delle azioni per Agenda Urbana 2014-2020 della Città di Lamezia Terme “Lamezia sostenibile ed inclusiva”, «così come rimodulate ed integrate secondo quanto emerso in fase di interlocuzione con i competenti uffici regionali; approvare i progetti di fattibilità tecnica ed economica correlati alle rispettive azioni/schede di intervento; demandare i successivi adempimenti ai dirigenti interessati per gli interventi e gli assi, di loro competenza, previo coordinamento con l’U.O.A. Programmazione strategica».

Mancando in allegato le varie schede, si ci dovrebbe rifare così a quanto previsto e citato già a febbraio, quando la giunta aveva deliberato di modificare «all’interno dell’Asse 9, l’azione 9.5.6 “Progetti di “equa dislocazione” abitativa, in antitesi ai modelli concentrativi, per il superamento e la fuoriuscita dai campi rom esistenti nelle aree urbane”, con l’azione 9.4.1 ”Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico privato esistente e di recupero di alloggi di proprietà del Comune e ex IACP per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi”, fermo restando la dotazione economica di ogni asse (3.000.000 euro)».

Confermate le altre 17 schede, così come rimodulate ed integrate dalla terna, degli interventi delle azioni per Agenda Urbana 2014-2020 della Città di Lamezia Terme “Lamezia Sostenibile ed Inclusiva” per un importo di 18.588.100,49 euro che presentano il seguente quadro finanziario: