Revisione al rialzo per le spese cimiteriali da parte della giunta comunale lametina rispetto a quanto vigente dal 2004, mentre ancora sono in sospeso le operazioni per le creazioni dei nuovi loculi (emergenza viva nei 3 cimiteri cittadini) e da portare a termine il progetto di finanza per l’affidamento pluriennale della gestione a privati.

Nella delibera si sostiene che la Lamezia Multiservizi, che gestisce i servizi cimiteriali dal 2009, «ha da tempo posto la problematica circa l’inadeguatezza delle tariffe in relazione al servizio reso; la gestione del servizio negli anni passati è risultata in equilibrio finanziario grazie alla vendita di loculi costruiti dall’Amministrazione Comunale; a seguito di diversi incontri con i tecnici ed il Direttore generale della Lameziamultiservizi, in particolare le interlocuzioni, e relative note del 16/03/2020, 21/04/2020 e 05/06/2020, la stessa comunicava l’indisponibilità alla gestione del servizio se nel piano economico non viene evidenziato un equilibrio di bilancio».

Obblighi di legge in merito allo smaltimento, ed ai materiali da usare, hanno fatto innalzare i costi da sostenere per il delicato servizio, nonché la necessità «di stabilire nuove tariffe in funzione delle diverse operazioni richieste dai famigliari dei defunti in riferimento anche alla scelta sempre più diffusa della cremazione delle salme e dei resti mortali derivanti dalle estumulazione dai loculi in concessone giunti a scadenza».

Se si specifica che «le tariffe saranno applicate a decorrere dal 01/02/2020», ma all’atto pubblicato sull’albo pretorio manca l’allegato con le nuove tariffe.