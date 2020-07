Entro fine mese una nuova consulta degli animali, tema su cui in bilancio son presenti interventi per 200.000 euro

Si torna a parlare di consulte in consiglio comunale, partendo dalla terza commissione con quella sugli animali che dovrebbe vedere la luce entro fine mese. Già nella passata esperienza amministrativa si era arrivati alle nomine delle prime da parte dei consiglieri comunali, ma mancando poi nella fase delle convocazioni.

Attualmente in bilancio sono stati previsti circa 50.000 euro per progetti legati al randagismo, che però chiamano in causa anche l’Asp in campo veterinario e della Multiservizi per quanto riguarda il canile municipale, in merito al quale son iscritti in apposito capitolo altri 150.000 euro su lavori di miglioramento della struttura (il cui futuro però è legato anche al potenziale ampliamento della discarica di località Stretto con una terza vasca).

Anche di questo aspetto potrebbe interessarsi la consulta che sarà formata da massimo 15 persone scelte dai consiglieri comunali, provando a creare una migliore comunicazione tra le parti dopo le incomprensioni avute successivamente alle uscite pubbliche dell’amministrazione comunale sul randagismo.

Sul tema per altro dall’opposizione sia Piccioni che Gianturco ricordano di aver presentato mozioni ed interrogazioni nei mesi scorsi, mentre a rappresentare l’amministrazione nei vari incontri avuti negli uffici tra gli enti coinvolti in questi mesi è stata la delegata (anche se ancora in aula non è stata approvata la modifica allo statuto necessaria per riconoscere tale figura) D’Amico.

La prima incognita da superare sarà riuscire a fare sintesi tra le buone intenzioni, le posizioni più integraliste, i reali margini di manovra (istituzionale, economico, logistico, etc), le modifiche culturali, controlli su tutto il territorio impossibili da effettuare con 2 sole pattuglie di polizia locale.