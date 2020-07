Il Comune di Lamezia Terme fa il punto su alcuni pagamenti effettuati tra Ato, Multiservizi e cooperative sociali

Il Comune di Lamezia Terme comunica che venerdì ha proceduto al pagamento anticipato in favore dell’ATO del quarto bimestre del 2020 per l’importo di 578.254,95 euro, vantando che «la puntualità nei pagamenti consente alla Città di essere oggi totalmente immune da ogni problematica in ordine al conferimento dei rifiuti presso gli impianti di trattamento».

Nella medesima giornata, si è proceduto al pagamento della ulteriore somma di 1.450.686,72 euro in favore sia della Lamezia Multiservizi che di varie Cooperative Sociali ed aziende che svolgono servizi per il Comune. Tutte le fatture pagate, per importo superiore a 2.000.000 euro, si riferiscono all’anno 2020 ed alcune di esse sono del corrente mese di luglio.

«Obiettivo raggiunto da parte dell’amministrazione è la celerità assoluta dei pagamenti costituendo ciò il più valido sostegno all’economia e quindi alla Comunità», si chiude la nota di via Perugini, anche se sia il bilancio consuntivo 2019 che quello di previsione 2020 non verranno approvati nei tempi tra blocco del Covid e verifiche interne degli uffici.