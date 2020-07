La giunta Mascaro propone “Ciack, ripartiamo da Lamezia”, eventi da svolgere in città nel rispetto del distanziamento sociale

Dopo le misure restrittive per il Covid-19, la giunta Mascaro propone “Ciack, ripartiamo da Lamezia”, un cartellone di eventi da svolgere in città nel rispetto del distanziamento sociale.

Nella delibera si spiega che l’amministrazione comunale «intende promuovere, nel corso dei mesi estivi e autunnali del corrente anno solare, la realizzazione di eventi e manifestazioni in diversi ambiti musicali, arti performative, visive, cinematografiche, teatrali, show cooking, promozioni letterarie e artistiche, spettacoli itineranti» promosse da «soggetti terzi e si potrà svolgere su tutto il territorio comunale presso luoghi pubblici (vie, piazze, lungomare, Abbazia, centro storico, ecc.), luoghi aperti al pubblico (quelli a cui può accedere chiunque ma a particolari condizioni), luoghi esposti al pubblico quali locali in cui dall’esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (un cortile, un locale con finestre prospicienti la pubblica via, ecc.)».

Il Comune avrebbe però solo un ruolo di cabina di regia, non fornendo contributi economici diretti, ma prevedendo «l’utilizzo gratuito del suolo pubblico e concederà, ove disponibile, l’utilizzo di attrezzature in possesso dell’Ente, utili per lo svolgimento dei vari progetti inerenti gli ambiti di cui al presente atto deliberativo, e la concessione gratuita delle aree compatibili con lo svolgimento della manifestazione proposta, senza aggravio diretto per il bilancio dell’Ente».

Prossimo passaggio sarà così la redazione di un avviso pubblico per raccogliere le varie proposte e stilare un unico calendario, nel rispetto delle varie autorizzazioni e limitazioni.