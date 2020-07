Terzo consiglio comunale dalle elezioni di novembre, giovedì 61 punti all’ordine del giorno

Terzo consiglio comunale dalle elezioni di novembre, 61 punti all’ordine del giorno (ma 50 sono debiti fuori bilanci che presumibilmente saranno votati in un’unica soluzione) previsti giovedì prossimo nella Sala Napolitano a partire dalle 9 con ingresso riservato alle cariche istituzionali ed i giornalisti per rispettare le norme anti Covid-19.

Dopo i primi 2 punti di tipo tecnico (deposito del verbale del consiglio del 19 febbraio, comunicazione delle nomine nelle partecipate da parte del sindaco), si passerà al riesame delle condizioni di compatibilità dei consiglieri comunali che molto hanno infiammato le cronache di alcune testate dopo le richieste di Vincenzo Ruberto per subentrare a Ruggero Pegna nello scranno spettato all’Udc tra i banchi dell’opposizione. Ad essere vincolante, dopo la relazione tecnica degli uffici e del segretario comunale, sarà però il voto dei consiglieri.

Subito dopo si voteranno i due bilanci giunti in ritardo in consiglio comunale, ovvero il consolidato 2018 (che sarebbe dovuto essere approvato dalla terna commissariale a settembre) ed il consuntivo 2019 (teoricamente da approvare entro il 30 giugno).

Dopo la lista dei 50 debiti fuori bilancio, si andrà a trattare della modifica della fascia di rispetto dei 3 cimiteri comunali, dell’aggiornamento del regolamento per la nomina e funzionamento del seggio di gara e della commissione giudicatrice, la relazione per la gestione del Teatro Costabile, la conferma delle partecipazioni del Comune ed in chiusura l’elezione dei componenti della commissione pari opportunità.