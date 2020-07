Nuovo responsabile unico del procedimento relativo al piano strutturale comunale

Come nelle due amministrazioni comunali precedenti, intervallate dal biennio commissariale, è ancora vivo il dibattito sul piano strutturale comunale lametino.

Nella seconda versione dell’amministrazione Mascaro ufficialmente i lavori erano ripartiti ad inizio anno in commissione consiliare, bloccandosi poi causa Covid-19, e se da un lato l’assessore Dattilo davanti ai consiglieri comunali valutava in almeno un anno il periodo necessario per poter completare tutti i passaggi ancora inevasi, più recentemente il sindaco Paolo Mascaro aveva ipotizzato per settembre la ripresa dei lavori in merito alla valutazione delle osservazioni (180 quelle presentate nel 2015) al successore di quello che è stato il piano regolatore.

Se nel 2015 come responsabile unica del procedimento era stata indicata Laura Abramo, l’architetto dal 1 gennaio ha preso servizio presso il Comune di Catanzaro, e dopo 6 mesi si rende necessario nominare un nuovo titolare.

Viene così determinato oggi di nominare per tale compito Antonio Ruberto, dipendente di ruolo del Comune di Lamezia Terme, in qualità di funzionario tecnico del Settore Governo del Territorio – Servizio Pianificazione Territoriale ed Urbanistica,