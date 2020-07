In attesa della gara Consip proroga fino al termine dell’anno alla Multiservizi per quanto riguarda l’illuminazione pubblica

Nuovo affidamento da 486.068,93 euro per la Lamezia Multiservizi da parte dell’amministrazione comunale per quanto riguarda il settore dell’illuminazione pubblica fino al termine dell’anno.

Atto delibera ieri dalla giunta Mascaro tenendo conto che «le procedure di gara – CONSIP – per la gestione del servizio di pubblica Illuminazione, denominato “Luce 4”, per come si evince dal “cruscotto Consip” sono in fase di valutazione delle offerte economiche e che pertanto si può ragionevolmente presumere che nel corso dell’anno 2020 tale servizio sarà affidato».

Nella somma totale impegnata son presenti: