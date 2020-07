Notti sicure, 12 i treni regionali che saranno rimodulati per quanto riguarda la stazione di Lamezia Terme Centrale da venerdì

Saranno 12 i treni regionali che saranno rimodulati per quanto riguarda la stazione di Lamezia Terme Centrale da venerdì nell’ambito dell’iniziativa “notti sicure” lanciata dalla Regione Calabria, con circa 80 località turistiche marine della Calabria coinvolte, mettendo in asse economia dell’intrattenimento e la sicurezza dei ragazzi e delle loro famiglie.

Presentata ieri in Cittadella, l’iniziativa dovrebbe invogliare gli utenti ad usare i treni per recarsi nelle sedi della movida evitando gli spostamenti in auto, anche se, per fare l’esempio dei luoghi di ritrovo lametini, sia Corso Numistrano che i lidi di Gizzeria son ben distanti dalle stazioni ferroviarie.

C’è poi il dover rispettare le norme del distanziamento sociale, aspetto che in questa fase di maggiore libertà, con un numero di casi non eccessivo in Calabria, sta iniziando a venir meno in più di una località.

Ieri un appello accorato, in rappresentanza delle discoteche calabresi, è stato lanciato dall’assessore al turismo Orsomarso che ha sollecitato i sindaci ad emettere ordinanze per consentire l’apertura dei locali, sempre in sicurezza, almeno fino alle 4 del mattino. «E’ un modo – ha evidenziato il componente della giunta Santelli – di dare fiducia a questo mondo dell’impresa del divertimento notturno, fermo restando che la Regione porrà grande attenzione sull’effetivo rispetto delle regole».

I treni previsti, in formato partenza – arrivo, sono: