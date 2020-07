Il Comune va verso il non ricapitalizzare né in Lameziaeuropa né in Sacal

Approvati 50 debiti fuori bilancio, si passa alla commissione pari opportunità (28 donne comprendenti gli assessori, i consiglieri comunali, delegate tra i dipendenti, e le indicate dai vari gruppi Brigida Morelli, Teresa Chiaravalle, Lidia Vescio, Antonella Palazzo, Vincenza Pascuzzi, Cinzia Calignano, Vittoria Barbera, Francesca Graziano, Caterina Egeo, Caterina Ermio) la cui presidenza sarà poi indicata in seguito.

Votato poi l’ordine del giorno tramite mozione contro un eventuale arrivo del 5G anche a Lamezia Terme, presentato dalla terza commissione ed illustrata da Giancarlo Nicotera, chiedendo una valutazione fatta da terzi su nuovi impianti sebbene sia Anci che istituto superiore della sanità non abbiano ad oggi rilevato nuovi pericoli per la salute certificati. Non si nasconde come nel decreto semplificazioni si sia circoscritto l’ambito dei comuni in tale campo solo a limitare eventuali nuove antenne a seconda dell’area, ambito che secondo Nicotera però non è affrontabile «essendo tutte le zone degne di essere protette».

La mozione passa all’unanimità dei presenti, con il sindaco a rinviare eventuali possibili decisioni a dopo l’estate «in attesa anche di migliori chiarimenti sull’iter parlamentare».

Sulla proposta di riduzione della fascia di rispetto dei 3 cimiteri cittadini ribadisce le proprie perplessità Rosario Piccioni (Lamezie Bene Comune) «perché si va ad una modifica al buio senza indicare lo scopo, quale ambito di interventi siano previsti il che inficia la legittimità di tale proposta, con la relazione che è ferma a dati del 2017 e insediamenti abusivi esistenti. Non vorremmo che il tutto vada ad inserirsi in alcune osservazioni presentate al Psc».

Per Pietro Gallo (Fratelli d’Italia) «con 18 anni di ritardo andiamo ad adeguarci ad alcune norme, ma nel nostro caso i cimiteri hanno dei limiti invalicabili come quelli delle strade, né eventuali fabbricati abusivi sarebbero sanabili con la nuova fascia di rispetto».

Dalla maggioranza Enrico Costantino rassicura «non c’è l’apertura ad alcuna sanatoria, ma solo eliminare eventuali vincoli su interventi pubblici e privati».

Nelle proprie risposte l’assessore Francesco Dattilo ribadisce che «continua a valere il criterio della doppia conformità per quanto esistente, quindi al di là delle istanze già presentate ed approvate non c’è la possibilità che diventi non più abusivo alcun immobile. Possiamo prevedere la possibilità di ampliamento, dove consentita dalle norme, per l’esistente in regola».

La proposta passa con 16 favorevoli e 3 contrari (centrosinistra).

Le integrazioni del regolamento recante criteri per la nomina e il funzionamento del seggio di gara e della commissione giudicatrice, richieste per velocizzare i lavori in campo di affidamento di lavori e servizi (presidenza consentita anche a dipendenti di categoria D), trovano 15 favorevoli e 6 astenuti (opposizione).

La relazione sul Teatro Costabile tornato pienamente agibile, da cui si redigerà il bando triennale per la gestione dello stesso nell’ambito del bene di non rilevanza economica, ipotizzando un canone di 3.000 euro e riservarsi 10 giornate come Comune. La proposta non trova opposizioni, con approvazione all’unanimità dei 19 presenti.

Come evidenziato sia dal sindaco Paolo Mascaro, che dall’opposizione da Rosario Piccioni, l’ostacolo nella parte successiva è fare la gara di affidamento per mancanza di personale, problema già emerso con il Teatro Grandinetti, che torna ora di attualità anche in ottica dei vari bandi regionali emanati.

Chiude il consiglio la conferma delle quote comunali nelle società partecipate (Multiservizi, Sacal, Lameziaeuropa), con il sindaco ad indicare che «non ci sono le condizioni per ricapitalizzare per quanto riguarda il Comune in Lameziaeuropa, ed anche in Sacal il percorso partito a marzo deve essere rivisto in consiglio comunale» auspicando l’impegno della Regione. Il tutto trova 17 favorevoli.

Prossima data del consiglio comunale ipotizzata ad inizio agosto (3 o 4).