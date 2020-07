Nell’avviso viene riportato l’indirizzo Pec sbagliato, avviso pubblico scaduto prorogato fino al 29 luglio

Nell’avviso viene riportato l’indirizzo Pec sbagliato, e così viene riaperto l’avviso pubblico relativo alle attività estive dedicate agli utenti dai 3 ai 14 anni, che scaduto il 20 luglio oggi vede una proroga dei termini al 29 luglio.

Il bando, che andrebbe a coprire parte dei costi dei centri estivi effettuati da giugno a settembre, aveva trovato più di una perplessità in commissione consiliare, in cui si era dato mandato all’assessore Bambara di portare in giunta un correttivo allo stesso, destinando metà del budget previsto dal contributo ministeriale per l’acquisto di attrezzature sportive, con l’altra metà che sarebbe andata a coprire le eventuali domande al netto di un certo scetticismo in merito alla quantità di risposte che potevano giungere per attività gratuite ad oggi non presenti sul territorio.

Rivisitazione dell’impegno di spesa che però, ad oggi, non compare nell’atto amministrativo.