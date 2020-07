La giunta comunale incarica la Multiservizi di progettare l’abbanco della prima vasca della discarica in località Stretto

Via libera dalla giunta comunale, a seguito delle ordinanze regionali del 7 settembre 2019 e 20 maggio 2020 che davano indicazioni al Comune, per il progetto di utilizzo del volume residuo, reso disponibile dall’inertizzazione dei rifiuti presenti nella prima vasca della discarica di località Stretto.

Lo stesso consentirebbe una disponibilità di conferimento degli scarti prodotti dagli impianti di trattamento presenti nell’ambito territoriale provinciale una volumetria di circa 150.000 mc.

Si delibera di individuare la Lamezia Multiservizi, «in qualità di gestore della discarica e di Società in house del Comune di Lamezia Terme, in prosecuzione delle attività già poste in essere, per la predisposizione del progetto di sopraelevazione della 1° vasca per i volumi utili ricavati dall’inertizzazione dei rifiuti», e di demandare al dirigente di settore «la richiesta alla Lamezia Multiservizi di preventivo di costi del progetto da realizzare includente le prescrizioni impartite da Arpacal al fine di trasmettere la richiesta di copertura finanziaria alla Regione Calabria».