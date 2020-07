Puntata di Pronto Sindaco nel giorno dopo il terzo consiglio comunale della gestione Mascaro che, dopo aver fatto un recap di alcuni punti dibattuti e polemiche politiche, ha ripercorso un filo rosso ormai consolidato nella trasmissione che vede il primo cittadino interloquire con la cittadinanza.

Nuovi interventi di potatura saranno inseriti nel bilancio di previsione (attualmente si è partiti da corso Giovanni Nicotera, si passerà poi a via XX Settembre e Corso Eroi di Sapri), con 200 alberi in arrivo da Calabria Verde per sostituire il verde in alcune zone oggi sprovviste.

Sull’abbandono dei rifiuti si annuncia un’intensificazione dei controlli da parte della polizia locale, sempre nel limite delle risorse di personale, mentre progressivi aggiustamenti sono auspicati tra Comune e privati per trovare una soluzione per la raccolta differenziata che riesca a superare gli attuali disagi dopo l’avvio della raccolta porta a porta in centro.

Si conferma l’esistenza di un residuo dei contributi di gestione del campo di Fronti relativi alle stagioni relative al 2017 e 2018, che oggi rimane chiuso per i problemi di agibilità e di fruibilità, sostenendo sia in standby il bando per il posizionamento delle colonnine per ricarica degli automezzi elettrici, rinviato a dopo l’estate per la penuria di personale.

Rimane viva la preoccupazione in vista di settembre per l’avvio del nuovo anno scolastico, sollecitato a più livelli dai cittadini. «Non possono essere i sindaci ad avere la bacchetta magica per individuare strutture scolastiche aggiuntive», rimarca Mascaro nel rispondere ai solleciti e le posizioni del ministro Azzolina, sottolineando come anche i lavori di miglioramento e manutenzione degli istituti di competenza comunale per quanto in atto non siano nati per aumentare gli spazi ma renderli a norma.