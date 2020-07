Da lunedì al via i lavori di potatura degli alberi su via XX Settembre

Su ambo i lati di Via XX Settembre, nel tratto di strada compreso tra le intersezioni con Via Timavo e con Via Piave, circolazione modificata a partire da lunedì per permetter i lavori di potatura degli alberi presenti.

Dalle 7 alle 16 sarà vigente il divieto di circolazione, mentre quello di sosta sarà valido dalle 8 alle 14.