Affidamento esterno da 35.490 euro per il tecnico che dovrà affiancare il Rup nel progetto “Savutano Rigenerazione ed Animazione”

Come già accaduto durante il biennio di gestione commissariale, la mancanza di personale in via Perugini pone a rischio più di un finanziamento, e così dal Comune specie sul fronte tecnico si cerca per quanto possibile di rivolgersi anche a tecnici esterni.

Nella determina odierna si prende in considerazione il progetto “SA.RA.– Savutano Rigenerazione ed Animazione”, ricordando come «è ormai divenuto improcrastinabile avviare e completare in tempi brevi le fasi amministrative e progettuali, pena la perdita del finanziamento», precisando che «l’attuale carenza di dotazione organica, creatasi a seguito dei recenti pensionamenti del personale, impedisce comunque l’espletamento delle funzioni richieste con personale interno, precludendo anche un’eventuale ipotesi di costituzione di un “gruppo di lavoro”».

Diventa così necessario affidare «l’incarico di supporto al RUP ad un tecnico esterno qualificato, che possa affiancare il Responsabile del sopracitato Settore nelle svolgimento delle mansioni di Responsabile Unico del Procedimento» per:

redazione degli atti di gara, ivi inclusa la determinazione a contrarre, il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;

adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;

presidenza e nomina della commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

aggiudicazione degli affidamenti;

adempimenti e comunicazioni alla competente autorità di vigilanza in materia.

Dalla procedura Mepa effettuata nelle scorse settimane è stato scelto l’architetto Fabio Lorelli, cui spetterà la somma complessiva di 35.490 euro, di cui 34.125 per servizi e 1.365 per cassa di previdenza.