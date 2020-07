Fabbisogno comunale rivisto per passare da 222 a 339 dipendenti attivi in via Perugini in 3 anni

Nuovo piano del fabbisogno del personale perfezionato dalla giunta comunale, prevedendo di passare dai 222 dipendenti attivi in via Perugini il 1 gennaio a 339 nell’arco di 3 anni, con le prime procedure di mobilità ipotizzate in partenza dal 1 settembre previa approvazione della commissione ministeriale.

Essendo stato approvato il 17 marzo il nuovo decreto ministeriale recante “misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, la giunta comunale si è trovata a dover rivedere il piano triennale del fabbisogno approvato il mese prima.

Attualmente il Comune di Lamezia Terme si colloca nella fascia demografica dei comuni da 60.000 a 249.999 abitanti, per i quali è previsto un valore soglia del rapporto della spesa del personale rispetto alle Entrate correnti pari al 27,60%. Confermato che «non sussistono alla data di emanazione dell’atto dipendenti e dirigenti in soprannumero, né in eccedenza per l’anno 2020», si accerta che «il rapporto dipendenti-popolazione per l’anno 2020 è pari a 1/310 (popolazione residente al 31 dicembre 2019 n. 70306/personale in servizio al 31 dicembre 2019 n. 228 unità) a fronte del rapporto medio 1/126 stabilito dal Decreto Ministeriale del 10 aprile 2017».

Si prevede così l’assunzione di 3 dirigenti a tempo indeterminato (annualità 2020), e 2 a tempo determinato (annualità 2020, 2021 e 2022) per colmare i vuoti (2 attualmente in servizio, più il segretario generale, su 7 settori), ma di attuare anche «al fine di valorizzare, sviluppare e perfezionare le professionalità, che già sussistono nell’ambito dell’assetto dotazionale dell’Ente» nella programmazione dell’annualità 2020 la presenza di «progressioni del personale interno di ruolo, mediante procedure selettive».

Manifestata anche «la volontà di applicare alla previsione assunzionale la riserva prevista dall’art. 22, c. 15, del d. lgs. n. 75/2017, per come modificato dall’art. 1, c. 1-ter, del D.L. n. 162/2019, convertito in legge n. 8/2020, in ragione del 20% dei posti messi a concorso per la prima annualità (2020) del piano occupazionale».

Si ipotizzano così:

stabilizzazione di 9 lavoratori assunti a tempo determinato (ex L.S.U.) con aumento orario a 36 ore settimanali per l’annualità 2020;

assunzione a tempo determinato ed in forma part-time a 24 ore settimanali di 6 Agenti di Polizia Municipale utilizzando i proventi di cui all’articolo 208 del Codice della Strada;

assunzione a tempo determinato di 2 dirigenti e 2 istruttori direttivi amministrativi;

per l’annualità 2020, l’incremento orario da 33 a 36 ore settimanali per 2 funzionari di cat. D3, 8 istruttori direttivi amministrativi di cat. D1, 8 istruttori amministrativi di cat. C e 4 esecutori amministrativi di cat. B;

per l’annualità 2021, l’incremento orario da 20 a 36 ore settimanali per 4 istruttori direttivi amministrativi di cat. D1, 3 istruttori direttivi assistenti sociali di cat. D1 e 1 istruttore amministrativo di cat. C.

Assunzioni a tempo indeterminato

(si procederà con l’attivazione procedura di mobilità, utilizzo graduatorie di altri Enti, ed infine concorso)

2020

1 dirigente amministrativo contabile

1 dirigente comandante polizia locale

1 dirigente tecnico

4 istruttori direttivi amministrativi d1

4 istruttori direttivi amministrativi d1 part time 20 ore settimanali (scorrimento graduatoria valida/esecuzione sentenza)

2 istruttori direttivi amministrative d1 tramite progressione verticale

incremento orario da 33 a 36 ore per 2 funzionari tecnici d3 e istruttori direttivi amministrativi d1

2 istruttori direttivi tecnici d1

1 istruttore direttivo psicologo d1

1 istruttore direttivo informatico d1

3 istruttore direttivo area vigilanza (ispettore) d1

1 istruttore direttivo area vigilanza (ispettore) d1 (progressione verticale)

4 istruttore direttivo assistente sociale d1 (incremento orario 33 a 36 ore settimanali)

3 istruttore direttivo assistente sociale d1 part time 20 ore settimanali (scorrimento graduatoria valida)

3 istruttore amministrativo c1

2 istruttore amministrativo c1 (progressione verticale)

8 istruttore amministrativo c1 (incremento orario 33 a 36 ore settimanali)

1 istruttore amministrativo c1 (scorrimento graduatoria valida/esecuzione sentenza)

3 istruttore tecnico geometra c1

1 istruttore tecnico informatico c1

8 agente polizia municipale c1

2 agente polizia municipale c1 (progressione verticale)

4 esecutori amministrativi b (incremento orario 33 a 36 ore settimanali)

1 l.s.u. Esecutore tecnico categoria b

8 l.s.u. Operatore polifunzionale categoria a

2021

4 istruttore direttivo amministrativo d1 (incremento orario 33 a 36 ore settimanali)

6 istruttore direttivo amministrativo d1

5 istruttore direttivo tecnico d1

1 istruttore direttivo informatico d1

3 istruttore direttivo assistente sociale d1 (incremento orario 33 a 36 ore settimanali)

2 istruttore direttivo assistente sociale d1

2 istruttore direttivo area vigilanza (ispettore) d1

1 istruttore amministrativo c1 (incremento orario 20 a 36 ore settimanali)

10 istruttore amministrativo c1

4 istruttore ragioniere c1

7 istruttore tecnico geometra c1

1 istruttore tecnico informatico c1

10 agente polizia municipale c1

2022

3 istruttore direttivo amministrativo d1

2 istruttore direttivo amministrativo d1

1 istruttore direttivo area vigilanza (ispettore) d1

3 istruttore amministrativo c1

3 istruttore tecnico geometra c1

3 agente polizia municipale c1

Assunzioni a tempo determinato