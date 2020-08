Presentata una sola proposta per la gestione triennale dei 3 maggiori parchi cittadini

Dopo la proroga di 48 ore per la presentazione delle offerte, causa piattaforma andata offline senza che nessuno se ne accorgesse in Comune se non il giorno dopo della scadenza dei termini (come si evince anche dal verbale allegato del 21 luglio), per la gestione dei 3 maggiori parchi cittadini (Impastato, 25 Aprile e Mastroianni) in via Perugini è giunta una sola proposta.

Unico concorrente è la cooperativa Malgrado Tutto, che ha palesato il malfunzionamento della piattaforma agli uffici comunali, per la quale «è stata riscontrata la conformità della documentazione e delle dichiarazioni rese con quanto previsto dal bando di gara in merito al possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico professionale ed economico e finanziario».

Giovedì, all’apertura del plico virtuale, l’unico appunto effettuato è stato quello relativo alla presenza di una sola referenza bancaria «contrariamente a quanto previsto dal punto 4 “capacità economica e finanziaria” del bando di gara», con termine per il soccorso istruttorio e l’esibizione di una seconda referenza bancaria fissato a lunedì scorso.

Se tutti i documenti saranno valutati validi, al nuovo gestore spetterà il compito non solo di garantire una pulizia generale quotidiana, ma anche di riparare tutto quanto è stato vandalizzato in questi anni di mancata vigilanza e manutenzione.