Venerdì consiglio comunale sulle mozioni rimaste in sospeso ed un ennesimo documento sulla sanità lametina

Tornerà a riunirsi venerdì il consiglio comunale per discutere delle mozioni presentate in questi mesi dai vari consiglieri comunali, anche se ancora l’ordine del giorno non è stato pubblicato al momento del comunicato stampa del presidente del consiglio comunale, Pino Zaffina.

Prevista anche la presentazione di un documento unitario sulla sanità, redatto dalla competente commissione consiliare, presieduta da Giancarlo Nicotera, ed è frutto di un fattivo confronto tra operatori sanitari e sindacali, associazioni del settore e forze politiche. Il tema non è di competenza comunale, quindi rientrerà così nella lista di quelli già presentati senza alcun risultato nei vari anni precedenti, anche se nel comunicato si annuncia che «alla presentazione del documento conclusivo, che costituirà il tavolo di confronto con le Autorità regionali e commissariali, è prevista la partecipazione dei Parlamentari nazionali e regionali della città», il che restringe il campo ai soli D’Ippolito e Furgiuele presenti a Roma, o all’assessore regionale al bilancio Talarico se si vuole allargare il campo anche alla giunta.

Zaffina, nell’informare sui lavori consiliari, esprime «piena soddisfazione sull’impegno e sul lavoro prodotto dai consiglieri nelle commissioni consiliari permanenti, rimasti sempre attenti alle tematiche sociali, in un momento storico dove lo stato emergenziale imposto dal coronavirus ha totalmente sconvolto la vita delle istituzioni e dei cittadini. In un contesto totalmente diverso dalla normalità, il Consiglio Comunale di Lamezia Terme ha dimostrato forte spirito di collaborazione e confronto, sono stati accantonati gli steccati ideologici e la discussione è stata sempre schietta e serena».

Per il presidente «nel rispetto delle diversità di vedute di ognuno, i Consiglieri Comunali tutti hanno dato esempio di serietà, competenza ed amore per la città. Anche nella diversità di voto il Consiglio ha discusso e licenziato pratiche fondamentali per l’Ente quali il bilancio consolidato 2018 e il consuntivo 2019, che la gestione commissariale aveva colpevolmente tralasciato. In questo mese di agosto sarà chiamato a discutere sul Bilancio consolidato 2019 e sull’approvazione del Blancio di previsione 2020», con quest’ultimo che a conti fatti sarà il primo strumento economico di piena competenza politica della seconda amministrazione Mascaro.