Entro fine mese avviata la raccolta differenziata porta a porta anche a San Pietro Lametino

Il Comune di Lamezia Terme e la Società Lamezia Multiservizi SpA comunicano che dal 6 al 13 agosto ogni mattina dalle 9 alle 12 verrà allestito un gazebo presso il Parco Urbano di San Pietro Lametino per la consegna di 5 mastelli: giallo per la plastica e i metalli, blu per la carta e il cartone, verde per il vetro, marrone per l’organico, grigio per l’indifferenziabile.

Per le utenze domestiche – al fine di poter procedere alla consegna dei mastelli, l’utente dovrà esibire all’addetto il codice fiscale del soggetto a cui è intestata l’utenza della bolletta rifiuti. Per le utenze non domestiche (bar, ristoranti, ecc), al fine di poter procedere alla consegna dei carrellati, l’utente dovrà esibire all’addetto la partita iva del titolare dell’utenza e il numero di telefono di un referente al fine di concordare, successivamente, la consegna dei bidoni direttamente presso l’utenza interessata.

La aarta e il cartone, la plastica con i metalli e il vetro all’interno dei relativi mastelli dovranno essere conferiti esclusivamente sfusi senza busta.

Nell’eventualità di non reperibilità dell’utente dal 24 agosto lo stesso potrà recarsi, munito di codice fiscale, presso gli uffici della Lamezia Multiservizi S.p.A. in Via della Vittoria di Lamezia Terme, per ricevere e registrare a suo nome i mastelli oppure presso l’Ecopunto di piazza Santa Maria Maggiore adiacente a Piazza Mazzini.

In questa fase verranno distribuiti i mastelli solo per i cittadini e le utenze non domestiche residenti o avente sede nella frazione di San Pietro Lametino.

I cassonetti stradali verranno tolti orientativamente il 24 agosto, giorno di avvio del porta a porta che adotterà uno specifico calendario di raccolta.

I mastelli saranno dotati di TAG RFID e associati ad un sistema di premialità ECOATTIVA (www.errediweb.com); oltre ai mastelli verranno consegnati le credenziali per il sistema di premialità e materiale divulgativo per aiutare l’utente al corretto svolgimento della raccolta differenziata.