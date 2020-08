I dati lametini nella relazione sul Trasporto Pubblico Locale per le annualità 2018 e 2019

Approvata dalla Regione la relazione annuale sul Trasporto Pubblico Locale per le annualità 2018 e 2019.

Per quanto riguarda il servizio autobus, il dettaglio che tiene conto della dimensione territoriale registra un incremento di ricavi per la Lamezia Multiservizi, con un +4,37%, e la comparazione tra i coefficienti di esercizio in ambito urbano evidenzia nell’anno 2019 rispetto all’anno 2016 un +1,68% per Lamezia Multiservizi.

Tra le 97 stazioni ferroviarie monitorate 1.586 sono state le fermate sia nel 2018 che nel 2019 per Lamezia Terme Centrale, 268 nel solo 2019 per la riaperta Sambiase, 536 in ognuno degli ultimi 2 anni per Nicastro.

Analizzando il numero di passeggeri il report cita solo la stazione di Lamezia Terme Centrale, con nel 2018 saliti 26.025 passeggeri e discesi 25.784, dati mutati nel 2019 con 26.393 saliti e 25.678 discesi.

Sempre in tema di trasporti si passa in rassegna anche l’ultimo biennio dell’aeroporto lametino. Nel 2018 si erano registrati 14.257 movimenti (7.126 arrivi, 7.131 partenze), 2.049.625 passeggeri (1.015.636 arrivi, 1.033.989 partenze) e 1.010 tonnellate di merce cargo (753 arrivi, 257 partenze).

Nel 2019 i dati mutano con 21.469 movimenti (10.748 arrivi, 10.721 partenze), 3.117.830 passeggeri (1.552.550 arrivi, 1.565.280 partenze) e sole 44,30 tonnellate di merce cargo (34,10 arrivi, 10,20 partenze).