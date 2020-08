Approvato in giunta il documento unico di programmazione, entro 15 giorni eventuali osservazioni e proposte

Approvato in giunta il documento unico di programmazione che sarà presentato in consiglio comunale insieme al bilancio di previsione 2020-2022 atteso entro fine mese in aula.

La delibera sarà trasmessa al Collegio dei revisori per l’espressione del prescritto parere nel termine di 10 giorni, mentre entro 15 giorni è fissato il termine per la presentazione da parte dei portatori di interesse di osservazioni e proposte su cui dovrà eventualmente riesprimersi la giunta comunale.

Il documento di 167 pagine vede nella parte centrale le missioni e programmi operativi su cui dovrà poi basarsi l’azione amministrativa sia nel corso dell’anno relativo al bilancio 2020, che più in generale in quello del quinquennio di amministrazione:

organi istituzionali

segreteria generale

gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

gestione dei beni demaniali e patrimoniali

ufficio tecnico

elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile

statistica e sistemi informativi

assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

risorse umane

altri servizi generali

polizia locale e amministrativa

sistema integrato di sicurezza urbana

istruzione prescolastica

altri ordini di istruzione non universitaria

istruzione universitaria

servizi ausiliari all’istruzione

diritto allo studio

valorizzazione dei beni di interesse storico

attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

sport e tempo libero

giovani

sviluppo e la valorizzazione del turismo

urbanistica e assetto del territorio

edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

difesa del suolo

tutela, valorizzazione e recupero ambientale

rifiuti

servizio idrico integrato

aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

tutela e valorizzazione delle risorse idriche

sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni

qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento

trasporto ferroviario

trasporto pubblico locale

trasporto per vie d’acqua

altre modalità di trasporto

viabilità e infrastrutture stradali

sistema di protezione civile

interventi a seguito di calamità naturali

interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido

interventi per la disabilità

interventi per gli anziani

interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

interventi per le famiglie

interventi per il diritto alla casa

programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

cooperazione e associazionismo

servizio necroscopico e cimiteriale

industria pmi e artigianato

commercio – reti distributive – tutela dei consumatori

ricerca e innovazione

reti e altri servizi di pubblica utilità

servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

formazione professionale

sostegno all’occupazione

sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

caccia e pesca

fonti energetiche

relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo

fondo di riserva

fondo crediti di dubbia esigibilità

altri fondi

quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

A grandi linee il documento ripercorre le linee programmatiche del sindaco Paolo Mascaro, a propria volta basate sul programma elettorale del primo cittadino, tenendo così conto da un lato dei limiti di personale ed economici, dall’altro non potendo però prevedere le conseguenze del Covid-19 nel recente passato e futuro, nè vertenze successive come la perdita tra gli immobili confiscati dello stabile in cui era prevista la creazione di una casa della musica per giovani, o l’esclusione dal bando regionale per i finanziamenti legati alla mobilità.