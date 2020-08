Modifiche di orari e collocazione delle strisce approvate, ora l’interlocuzione con il gestore del servizio

Ad aprile la lunga trafila di mozioni è Rosario Piccioni (Lamezia Bene Comune), che chiede di modificare l’orario delle strisce blu nei pressi dell’istituto scolastico “Maggiore Perri” per andare incontro alle richieste degli alunni che si trovano in difficoltà nella fase dell’uscita, ed anche di risolvere il problema dei pass non riconosciuti più ai residenti da marzo, mentre la richiesta di altri consiglieri presentata da Nicotera è di portare a 15 minuti la sosta minima pagata (attualmente 30 minuti).

Il sindaco Mascaro ripercorre tutto l’iter precedente distinguendo che «il pass a famiglia era relativo all’accordo con la Pargest, non ad un regolamento generale sul servizio, lo stesso andato poi a gara ed affidamento per 9 anni partito con i parcometri sotto la gestione commissariale. L’impegno che l’amministrazione può avere ora con la Sis è solo di interlocuzione, avvenuta sia prima che dopo l’emergenza Covid, aprendo ad una possibile ridistribuzione delle strisce blu».

Rivedere così il capitolato, approvato dalla precedente giunta Mascaro, ora ex post pone una questione di tipo procedurale e legale, ma il primo cittadino sottolinea che «la ridistribuzione degli stalli a pagamento potrebbe far venire meno la necessità di pass dando anche strisce bianche in cui parcheggiare alternate alle blu, e la stessa società si è dimostrata disponibile a rivedere anche gli orari concordati», aspetto che per quanto riguarda l’area scolastica dovrà tenere poi in conto anche cosa si deciderà per il ritorno in aula degli studenti nel nuovo anno scolastico.

Entrambe le proposte passano all’unanimità.