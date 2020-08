Mozioni, presentate a gennaio ma andate in stand by, diventano impegni per la prossima estate in consiglio comunale

Mozioni che, presentate a gennaio ma andate in stand by, diventano impegni per la prossima estate in consiglio comunale.

Sui 2 lotti rimasti in sospeso dal 2017, e sugli altri non assegnati tramite il precedente bando per il piano spiaggia, presenta mozione Piccioni, chiedendo così di sentire i rappresentanti di categoria per lavorare da settembre ad un nuovo bando in vista del 2021 con criteri diversi.

Il primo cittadino rimarca come sotto la gestione commissariale gli affidamenti dei lotti alla Malgrado Tutto a Ginepri, e Poseidon sul lungomare Falcone – Borsellino, si siano insabbiati nei vari ambiti burocratici.

«Anche questo aspetto però non può tenere conto di due aspetti: l’assenza di personale che si possa dedicare al nuovo bando, e la possibilità di declassificazione a zona B della nostra costa per andare incontro alle richieste avanzate da chi potrebbe investire sui lidi», spiega Mascaro, «mi appello per questa fase di confronto anche al lavoro che potrà fare ogni commissione». Tutti favorevoli i presenti in questo caso.

Sempre in ambito estivo altra mozione è quella dei consiglieri illustrata da Nicotera sui mancati interventi per l’assistenza in spiaggia per i disabili, lamentando sia «la diversa tenuta delle passerelle, in alcuni casi divelte dal vento e vandalismo», che «le attività che a causa del blocco legato al Covid-19 non si sono potute tenere in quest’estate». Anche in questo caso unanimità dei presenti nel chiedere una programmazione in partenza da settembre.

Anche la discussione sulla programmazione estiva 2020 lanciata da Piccioni diventa un impegno per il prossimo anno, puntando il dito anche sulla manutenzione della pineta e del lungomare «compresa la pensilina danneggiata dalla salsedine», e rilanciando la proposta di rendere istituzionale e fissa una cabina di regia tra i vari enti coinvolti nel monitorare e contrastare le fonti di inquinamento del mare.

Condividendo le rimostranze del componente dell’opposizione, il sindaco da par suo rimarca come «fino a giugno non avevamo certezza neanche se si poteva andare in spiaggia ed in che modo fermando ogni azione di programmazione, mentre come amministrazione abbiamo agito in modo celere per rinnovare la convenzione sul lungomare Falcone – Borsellino e siglarne una con Calabria Verde per la pineta di Ginepri. Per le docce in spiaggia servirà un nuovo intervento strutturale per garantire una giusta portata idrica, fermo restando che contro i delinquenti che deturpano il nostro mare servirà un’azione ciclica».

Rivedere l’ambito della viabilità e parcheggi è invece la proposta di Pegna, «perché le strade non sono adeguate, sia per grandezza che qualità essendo una gran parte sterrata», ambito su cui Mascaro ipotizza che «tramite finanziamenti regionali per nuove piste ciclabili si potrebbe avere un’unione dei due lungomari ma anche nuove arterie o parcheggi. Nuovi riscontri non arriveranno però se non dopo l’estate». Maggioranza ed opposizione favorevoli anche in questo caso.