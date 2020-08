Tentativo di sport village per settembre, nuova gestione dei parchi attiva ufficialmente dal mese dopo

Si ferma a metà dell’ordine del giorno previsto il consiglio comunale nella Sala Napolitano.

Sulla gestione dei parchi la richiesta di chiarimenti avanzata da Piccioni a gennaio trova nella risposta del sindaco il possibile avvio del nuovo affidamento da ottobre (giunta solo la proposta della Malgrado Tutto al bando emanato il mese scorso, dopo la verifica di tutta la documentazione ci sarà da mettere mano a tutto ciò che è stato vandalizzato in questi anni), mentre per lo sport village 2020 si cercherà di organizzare qualcosa a settembre, sempre se si riuscirà ad incastrare le proposte, che sarebbero dovute giungere dall’avviso pubblico legato alle attività sportive all’aperto, e la destinazione dei fondi inizialmente destinati al bando per le attività per utenti dai 3 ai 14 anni, ora stornati per l’acquisto di attrezzature per i parchi ed altre aree aperte al pubblico.

I rimanenti 26 punti vengono rinviati ad una seduta successiva, ipotizzata intorno al 10 settembre (una settimana prima dovrebbe essere di scena il bilancio di previsione 2020 ed il consolidato 2019), fermo restando che dovrebbero essere gli stessi consiglieri comunali a ritirare punti ormai superati o mettersi d’accordo per unire quelli che trattano le medesime tematiche (tre erano i punti che parlavano di randagismo per esempio nell’ordine del giorno odierno).

Anche i lavori delle commissioni potrebbero fermarsi da qui a breve, dovendo rispettare le ferie degli stessi dipendenti comunali, con quindi parte dell’attività istituzionale che andrebbe in vacanza.