Termine a settembre per presentare le domande sui bandi regionali per la promozione culturale dei beni calabresi

Esprime «grande soddisfazione» Nino Spirlì, vice presidente della Giunta regionale della Calabria, per la pubblicazione sul sito della Regione Calabria di due avvisi, nella sezione beni culturali e nella sezione cultura, pensati per la promozione culturale che però rimarranno a vantaggio dei calabresi stessi, essendo i termini di scadenza per la presentazione delle domande fissati rispettivamente al 7 e 30 settembre, quindi ben oltre la stagione estiva turistica cui gli stessi bandi farebbero riferimento.

«Due avvisi, frutto del lavoro del mio assessorato, funzionali alla creazione di un percorso culturale che riporti alla luce la nostra arte e la nostra cultura, e che siano stimolo e aiuto a tutte le maestranze artistiche calabresi», spiega Spirlì, «per fare ciò ho ritenuto che fosse necessario prevedere una pianificazione di aiuti essenziali alla realizzazione di eventi storicizzati e non, da organizzare sul nostro territorio. Il mio auspicio è che questi avvisi fungano da ausilio per un risveglio culturale di una Calabria che sia sempre più proiettata verso la realizzazione di “alti” progetti, perché tutti possano godere dell’arte vera».

Mentre il “video emozionale” di Muccino girato per promuovere la Calabria per questioni di tempo sarà utile per la prossima stagione turistica, i due bandi prevedono nel 2020: per i progetti di animazione nei beni culturali un finanziamento nella misura massima del 80% della spesa complessiva ritenuta ammissibile e per un importo fino a 40.000 euro; per interventi per la promozione e la produzione culturale nel caso di domanda presentata in forma singola fino a 50.000 euro, nel caso di domanda presentata in forma associata fino a 75.000.