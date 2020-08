Approvato oggi in giunta il “Piano della performance 2020-2022”, composto da 5 allegati: albero della performance; prospetto riepilogativo degli obiettivi operativi aggregati per centro di responsabilità; obiettivi operativi assegnati a ciascuna articolazione organizzativa (da c-1 a c-11); pesatura obiettivi strategici e operativi; obiettivi individuali segretario generale e dirigenti di uoa/settore.

In conseguenza di ciò si delibera di «assegnare a ciascun Dirigente, in conformità al “Piano della performance 2020-2022”, l’onere del conseguimento degli obiettivi definiti di rispettiva competenza», trasmettendo copia dello stesso all’Organismo Indipendente di Valutazione e alla RSU e alle Organizzazioni Sindacali, con queste ultime critiche a mezzo stampa per la mancata liquidazione dei salari accessori pregressi che, in parte, dipende anche dall’assenza di tale atto amministrativo.