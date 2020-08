Sospesa l’alimentazione idrica alle zone collinari di Nicastro e Sambiase per problemi nel territorio di Platania

La So.Ri.Cal. ha comunicato ufficialmente nella tarda mattinata che la presenza di una perdita condotta di adduzione Savuto tra il “Partitorte Acquavona” e il “Serbatoio Acquafredda”, gestiti dallo stesso ente, in località Sgangato (Campo Chiesa) nel comune di Platania.

Pertanto, per il territorio di Lamezia Terme, è stata sospesa l’alimentazione alle zone collinari di Nicastro (Casturi, Serra Annuziata) e Sambiase (Piano Luppino, Gabella, Acquadauzano, Acquafredda, Santa Maria, Vonio, S. Minà, Crozzano, Serra Castagna, Cantarelli, Telara, Vallericciardo e Bucolia), per procedere con i relativi lavori di riparazione della suddetta conduttura, i quali sono attualmente in corso.

La riparazione proseguirà senza soluzione di continuità fino al completo ripristino, di conseguenza, nel pomeriggio, potranno verificarsi dei disservizi.