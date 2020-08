A luglio al 57,66% la raccolta differenziata a Lamezia Terme, avviata la porta a porta a San Pietro Lametino

Estesa da oggi la raccolta differenziata anche a San Pietro Lametino, il sindaco Paolo Mascaro parla di «ulteriore passo in avanti per una città che negli ultimi mesi ha fatto eccezionali passi in avanti nella percentuale di raccolta differenziata passando, su base mensile, dal 35% al 51%, al 55% ed a luglio al 57,66%».

Il primo cittadino rimarca che «da oggi anche San Pietro Lametino vede sparire i bidoni della indifferenziata stradale e comincia il porta a porta», concludendo con «Lamezia, nonostante mille difficoltà, cresce in ogni ambito con fatti concreti e con numeri incontestabili».

L’altra faccia della medaglia è la modalità della raccolta differenziata, con le richieste di più o diversi turni da parte di alcune attività del centro, e l’idiosincrasia da parte di alcuni utenti al rispetto della modalità di conferimento nei mastelli e non nelle vecchie buste nere (aspetto su cui la stessa Lamezia Multiservizi è tornata recentemente a raccomandare il rispetto delle regole comuni).