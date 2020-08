Per ragioni di sicurezza niente tavolini e sedie all’esterno dei locali su Corso Numistrano nelle 3 serate del Calabria Fest

Per «garantire il rispetto del distanziamento interpersonale evitando gli assembramenti» supplemento da parte dell’amministrazione comunale all’ordinanza emanata ieri in vista della kermesse musicale Calabria Fest che occuperà Corso Numistrano da domani fino a sabato.

Oltre alle modifiche della viabilità già vigenti per i mezzi di locomozione, l’ordinanza odierna prevede «il mantenimento delle vie di fuga individuate nei marciapiedi presenti sul corso Numistrano libere da ogni ingombro (tavoli, sedie e/o altro) in particolare nella parte prospiciente a tutti i pubblici esercizi presenti nell’area della manifestazione che si terra’ sul medesimo corso Numistrano e nelle scale che dal corso Numistrano scendono verso piazza San Giovanni; la sospensione conseguente per le serate del 27, 28 e 29 agosto delle occupazioni di suolo pubblico per i pubblici esercizi presenti nell’area della manifestazione e allocati sulle vie di fuga sopra indicate con esclusione dei dehors chiusi preesistenti».

Rimarcata la necessità di garantire «il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale di un metro tra il pubblico (se non appartenenti al medesimo nucleo familiare) e comunque l’uso della mascherina, nel rispetto del divieto di assembramento e dell’utilizzo di tutti i dispositivi personali di sicurezza, al fine di contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ed al fine di evitare pregiudizio alla salute pubblica all’interno del perimetro delle aree interessate dalla manifestazione».

Viene infine specificato che «l’organizzatore dell’evento e’ personalmente responsabile della predisposizione di quanto necessario per il rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa e dal Piano di emergenza all’uopo predisposto anche attraverso il coordinamento di personale addetto».