Cartellini per la differenziata sbagliata e 800 compostiere annunciati dal Comune

Si terrà domani alle 12, nella sala Napolitano del comune di Lamezia terme, una conferenza stampa indetta per condividere i risultati raggiunti in materia di “raccolta differenziata”, e presentare importanti novità sul prosieguo dell’attività.

Il Comune di Lamezia Terme ha raggiunto nello scorso mese di luglio, il traguardo del 57,6% di raccolta differenziata, dato in continua crescita, grazie alla concreta e positiva risposta della cittadinanza lametina.

Al fine di incrementare ulteriormente la raccolta, ed innescare un radicale cambiamento di usi e costumi, verranno introdotte due importanti novità.

La prima è relativa all’utilizzo di tagliandini esplicativi che gli operatori potranno lasciare qualora il rifiuto esposto dal cittadino, non è conforme e quindi non ritirabile, mentre la seconda, riguarda l’espletamento a breve termine di un bando per l’assegnazione, in comodato d’uso gratuito, di compostiere domestiche a circa 800 utenze, le cui modalità saranno spiegate durante la conferenza stampa.

I tagliandini a disposizione degli operatori, che verranno lasciati agli utenti nell’eventualità dell’errore, permetteranno di individuare una casistica dello sbaglio garantendo così, al cittadino, la possibilità di migliorare la propria raccolta.

Un incontro per fare un bilancio dell’attuale situazione in merito al delicato tema dei rifiuti, ma anche per continuare la necessaria campagna di sensibilizzazione sulla formazione di una cultura e coscienza ecologica che passa da una perfetta sinergia tra cittadini, enti, e associazioni.