Sono 9 i punti che verranno portati all’attenzione della Lamezia Multiservizi dai consiglieri comunali

Ripresa dei lavori per le commissioni consiliari con alcuni passaggi interlocutori: il sopralluogo al costruendo palasport di via del Progresso inizialmente fissato per questa mattina sarà effettuato nei prossimi giorni, per via di esigenze organizzative interne al Comune, mentre la discussione sul servizio di pulizia ed igiene ambientale presso l’aeroporto lametino ha avuto un aggiornamento positivo per i lavoratori ufficializzato in mattinata, con ipotesi di audizione del rappresentante Sacal del Comune in commissione che sarà così incentrata in seguito sulle vicende degli altri stagionali ed eventuali argomenti ulteriori da poter portare all’attenzione del cda della società per azioni.

Sono invece 9 i punti che verranno portati all’attenzione della Lamezia Multiservizi in prossime audizioni:

non funzionamento dell’impianto di illuminazione pubblica in un tratto del rettifilo Bagni;

problema delle luci nel cimitero di Sambiase;

assenza del servizio idrico in alcune aree di Sambiase e Magolà per almeno 4 ore al giorno;

ritardi nella raccolta dei rifiuti ingombranti;

assenza di risposte alle richieste degli utenti tramite le utenze aziendali;

numeri minimi per ottenere i carrellati condominiali con il nuovo sistema, per il quale son richieste 10 utenze (precedentemente ne bastavano 6);

orari servizio scuolabus nelle zone collinari di Sambiase;

cassonetti nuovi per le zone periferiche che non saranno coperte dal porta a porta;

corsa pomeridiana tra Nicastro e Caronte saltata.

Domani e mercoledì, intanto, la seconda commissione concluderà le proprie sedute sul bilancio di previsione 2020-2022, che dovrebbe così giungere in consiglio comunale nelle prossime settimane.