Sorteggiati questa mattina in via Perugini gli scrutatori per il referendum del 20 e 21 settembre

Sorteggiati questa mattina in via Perugini i cittadini iscritti all’apposito albo che andranno a ricoprire il ruolo di scrutatore il 20 e 21 settembre in occasione del turno referendario.

La Commissione Elettorale Comunale ha deliberato di escludere dalla nomina coloro che, pur comparendo negli elenchi sorteggiati, abbiano svolto le funzioni di scrutatore alle Elezioni regionali del 26 gennaio, i quali verranno sostituiti d’ufficio attingendo dalla graduatoria dei supplenti, così come sono esclusi coloro i quali nel precedente turno non si sono presentati ai seggi dopo essere stati sorteggiati.

Per i 78 seggi elettorali, più il seggio speciale, son così stati scelti 237 nominativi, con elenco di 300 supplenti, con l’aumento a 4 unità (rispetto alle 3 previste) per i seggi in cui è prevista la raccolta del voto domiciliare.

L’ELENCO COMPLETO