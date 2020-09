Finanziamento da 150.000 euro per la messa in sicurezza del torrente Coschino

Sottoscritta in data odierna presso la Cittadella Regionale, tra il Dirigente dell’U.O.A. Prevenzione, Pianificazione e Gestione dell’Emergenza – Protezione Civile Fortunato Varone ed il Sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro, la convenzione rep. n. 7803 inerente il finanziamento di euro 150.000 concesso al Comune per la progettazione ed esecuzione della messa in sicurezza dell’alveo del torrente Coschino.

Il detto intervento è stato finanziato nell’ambito del Piano degli Investimenti di cui all’art. 2 comma 1 della legge n. 145 del 30/12/18 ed a seguito dei DD.P.C.M. Del 27/02/19, 11/07/19 e 09/01/20.

Continua, quindi, l’impegno dell’Amministrazione teso alla realizzazione di interventi strutturali ed infrastrutturali finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico ed all’aumento del livello di resilienza delle strutture ed infrastrutture già compite da eventi calamitosi nell’anno 2018.

Si procederà ora con celerità ai successivi adempimenti onde pervenire entro il 30/11/2020 alla stipula del contratto di appalto.