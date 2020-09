Finanziati 5 progetti estivi ludico, ricreativi, educativi e formativi rivolti a minori tra i 3 e i 14 anni

Alla manifestazione di interesse lanciata dal Comune e finalizzata all’erogazione di un contributo a rimborso di progetti estivi ludico, ricreativi, educativi e formativi rivolti a minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni hanno aderito in 5:

Associazione Culturale Chiostro: 36.069,75;

Inrete Societa’ Cooperativa Sociale: 25.500,00;

Gss Sport: 17.425,00;

Associazione Donne E Futuro: 5.579,40;

Associazione Pietra Di Fota: 14.450,00.

La percentuale del contributo riconosciuto a titolo di rimborso ai soggetti che hanno manifestato l’interesse a partecipare all’Avviso Pubblico è fissata nella misura dell’85% delle spese sostenute, così come quantificate nei progetti presentati, che dovranno essere debitamente rendicontate entro il 31 ottobre.

Il totale sarà così di circa 100.000 euro, con la rimanente parte dei 239.952,94 euro concessi come risorse del Fondo per le Politiche della Famiglia che saranno usati per l’acquisto di “arredi, attrezzature e strumentazione a supporto dello svolgimento delle attività ludico-ricreative e socializzanti, da allocare eventualmente anche presso parchi, spazi pubblici e/o aree verdi, all’uopo messi a disposizione da parte del Comune, previa determinazione del relativo fabbisogno da parte del Settore Servizi alle Persone”, per come deliberato dalla giunta ad agosto.

E’ invece di 4.828,86 euro, divisi tra 107 richieste di importi variabili, l’ammontare dei buoni mensa rimborsati dal Comune ai genitori degli alunni che non hanno potuto usufruire del servizio durante la chiusura delle scuole dovuta alla pandemia da coronavirus.