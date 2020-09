Per la riparazione di una perdita dai serbatoi di Bella domani a secco diverse vie del centro di Nicastro

Si informano gli utenti che, nell’ambito degli usuali interventi di ricerca perdite, la Lamezia Multiservizi S.p.A. ha individuato una consistente perdita sulla condotta alimentatrice in uscita dai serbatoi di Bella, in corrispondenza dell’incrocio tra Via Calabria e Viale dei Mille.

L’intervento di riparazione è stato programmato per le 8:30 di domani, e proseguirà, senza soluzione di continuità, fino al completo ripristino della tubazione. Per la giornata odierna non sono previste irregolarità nella fornitura idropotabile ma domani, per garantire una efficace riparazione della perdita rilevata e per tutta la durata del cantiere, verrà sospesa l’erogazione dell’acqua.

Le zone che verranno interessate, temporaneamente, dal disservizio sono: Via Duca D’Aosta, Via Mons. Saverio Gatti, Via Sebastiano Guzzi, Via Ocinaro, Via dei Mille e Traverse, Via Calabria, Via Musolino, Via F. Ferlaino, Via E. Toti, Via Calia, Via Milite Ignoto, Via F. Filzi, Via dei Giardini, Via Oberdan, Via R. Matarazzo, Via Conforti, Via Volturno, Via Sapri, Via Lissania, Via U. De Medici, Salita F.ll. Muraca, Via P. Celli, Corso Numistrano, Via Garibaldi e Traverse a salire fino al Timpone, Piazza S. Giovanni, Via S. Giovanni, Piazza Sacchi, Largo Angotti, Via S. Notaro e Via Padre Pio di Pietralcina.