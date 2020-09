Da lunedì riapre al pubblico, ma solo su appuntamento, il centro per l’impiego

Da lunedì i Centri per l’impiego della Regione Calabria saranno di nuovo aperti al pubblico esclusivamente su appuntamento, per i procedimenti per i quali è indispensabile la presenza fisica dell’utente.

Gli utenti potranno prenotarsi:

tramite portale “lavoro per te” all’indirizzo www.garanziagiovani.politicheattivecalabria.it previa apposita registrazione come “cittadino”

tramite richiesta e-mail indirizzata al cpi di competenza

Potranno accedere agli uffici solo gli utenti che hanno fissato un appuntamento e, al fine di evitare la sosta all’interno degli uffici con rischio assembramenti, si chiede la massima puntualità.

La riapertura avverrà nel rispetto delle norme del distanziamento sociale, contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19

Le persone che accedono ai locali dei CPI dovranno essere dotati della mascherina protettiva.

I Centri per l’impiego durante il periodo di chiusura hanno svolto e continueranno a svolgere da remoto tutti i servizi erogabili senza la necessità di presenza degli utenti presso gli uffici.

La documentazione che deve essere richiesta tramite e-mail e senza necessità di recarsi personalmente presso gli uffici consiste in: