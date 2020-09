Domani lavori sulla condotta di alimentazione in uscita dai serbatoio di Ciaramedio, a secco la zona costiera

Nell’ambito degli usuali interventi di ricerca perdite, la Lamezia Multiservizi S.p.A. ha individuato una consistente perdita sulla condotta di alimentazione in uscita dai serbatoio di Ciaramedio, in località Bellafemmina.

L’intervento di riparazione è stato programmato per la giornata di domani, con i lavori che avranno inizio alle 8:30 e proseguiranno, senza soluzione di continuità, fino al completo ripristino della tubazione, previsto, salvo complicazioni, entro il primo pomeriggio. Successivamente si procederà con la messa in carico della condotta e il regolare ripristino della fornitura idropotabile.

Per la giornata odierna non sono previste irregolarità nell’approvvigionamento idrico tuttavia domani, per garantire una efficace riparazione della perdita rilevata e per tutta la durata del cantiere, verrà sospesa l’erogazione dell’acqua.

Le zone che verranno interessate, temporaneamente, dal disservizio sono: Bellafemmina, Ceramidio, Zona Aeroportuale, Sant’Eufemia Lamezia centro, Ginepri e Cafarone.