Il Comune di Lamezia Terme ha avviato il sistema di pagamenti “PagoPA”

A quasi 2 anni dal decreto Semplificazioni del dicembre 2018, con cui sono state accorpate attività precedentemente suddivise tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Team Digitale ed Agenzia per L’Italia Digitale (Agid), creando la società ad intera partecipazione pubblica PagoPA, alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio, anche Il Comune di Lamezia Terme ha avviato tale sistema di pagamenti.

Sul sito internet comunale si avvisa che «da oggi è possibile effettuare le operazioni di pagamento di servizi erogati dall’Ente in modo rapido, facile e sicuro, in qualunque luogo e momento della giornata, senza doversi recare presso gli uffici o sportelli di pagamento, ma semplicemente utilizzando un qualsiasi dispositivo che disponga di una connessione ad internet (PC, Smartphone, Tablet) e scegliendo un metodo di pagamento fra i principali in uso online, bonifici bancari e le carte di credito o di debito o prepagate».

La procedura prevede «l’inserimento dei dati necessari e la mail per ottenere la ricevuta di pagamento, successivamente sarà possibile pagare immediatamente perché il sistema è collegato alla piattaforma PagoPa e all’esito del pagamento, genererà la ricevuta che sarà inviata alla suddetta mail. La ricevuta che attesta il pagamento potrà così essere mostrata agli uffici comunali».