Pubblicato il secondo calendario di modifiche alla viabilità necessarie per le riprese del film “L’afide e la formica”, attualmente in essere in città con protagonisti Beppe Fiorello, Valentina Lodovini e Cristina Parku.

Protagonista un’adolescente musulmana, la cui determinazione e vitalità contagerà un ex maratoneta tanto da decidere di allenarla per farle vincere la sua corsa più importante.

Fino al termine delle riprese, fissato per il 9 ottobre, ci saranno così giornalmente alcune modifiche alla circolazione stradale: