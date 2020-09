Quarantene Covid 19: pubblicato bando per ulteriori 400 posti letto

Dalla Regione si lancia un nuovo avviso per il reperimento di 400 posti letto da destinare alla quarantena di eventuali casi Covid-19.

Nella nota si prende atto che “la Manifestazione di interesse volta al reperimento di 600 posti letto in strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, e nello specifico i Bed and Breakfast (B&B), su tutto il territorio regionale per le necessità connesse all’attività di contrasto alla diffusione del Covid-19, pubblicata il 7 agosto ed avente scadenza 7 settembre, ha reperito 200 posti letto nelle suddette strutture si rende necessario avviare una nuova manifestazione di interesse agli stessi patti e condizioni, per trovare 400 posti letto”.

La presente Manifestazione di interesse scade dopo 2 mesi dalla pubblicazione del relativo avviso e, nello specifico, il 14 ottobre, salvo eventuali proroghe dello stato di emergenza.

