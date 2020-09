Bando per l’assunzione di 4 autisti di autobus per la Lamezia Multiservizi

La Lamezia Multiservizi SpA bandisce una selezione pubblica per l’assunzione di 4 operatori di esercizio da assumere con contratto a tempo indeterminato part-time, e per la formazione di una graduatoria di idonei dalla quale attingere per eventuali assunzioni di operatori di esercizio, con contatto a tempo determinato, indeterminato part-time o full-time, parametro 140 del CCNL Autoferrotranvieri, da adibire al servizio Trasporto Scolastico o al Servizio Trasporto Pubblico Urbano.

Le domande dovranno pervenire online sul sito preposto dall’agenzia Tempor entro e non oltre le 24 del 12 ottobre, e potranno essere presentate da cittadini europei in possesso di patente di guida D e Certificato di Qualificazione del Conducente per trasporto passeggeri e carta del conducante.

Dovranno avere come titolo di studio minimo la licenza di scuola media, avere gli altri requisiti necessari per accedere al pubblico impiego, e non essere parente entro il secondo grado di quadri, dirigenti, componenti degli organi di amministrazione e controllo della società, né degli organi di indirizzo politico.

Tre le prove previste: una prima di preselezione, da cui i primi 40 in graduatoria accederanno alla prova di guida e colloquio individuale.