Dal 1 ottobre nelle fasce orarie 7 – 8:30 e 13 – 14:30 mezzi pubblici Multiservizi accessibili solo agli abbonati

Con l’inizio del nuovo anno scolastico previsto per giovedì aumenterà prevedibilmente il bisogno di trasporto per gli istituti lametini di riferimento. Per la corretta salvaguardia di quanti usufruiranno dei mezzi pubblici sarà quindi necessario adottare tutte le misure di sicurezza e adempiere alle stesse con cura e responsabilità, nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV.

Dalla Lamezia Multiservizi si rimarca che «le modalità operative sono disposte in ottemperanza alle linee guida per il trasporto pubblico locale e il trasporto scolastico di cui al DPCM del 7 agosto 2020 e relativi allegati (G.U. Serie Generale n° 198 del 08.08.2020-poi all. A del DPCM 7 settembre 2020), nonché dalle indicazioni fornite dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in sede di Conferenza Unificata in data 1 settembre 2020 e dalle ordinanze Regionali (ultima n. 65 del 08.09.2020)».

Nel quadro generale, l’utenza assume una responsabilità soggettiva su alcune misure di prevenzione di carattere generale come:

la misurazione della febbre a casa degli studenti/utenti prima della salita sul mezzo di trasporto;

indossare apposita mascherina per tutta la durata del viaggio;

assoluto divieto di salire sul mezzo di trasporto in caso di alterazione febbrile o nel caso in cui si è stati in diretto contatto con persone affette da infezione Covid-19 nei 14 giorni precedenti;

in caso di eccessivo riempimento dei mezzi, saranno serviti da trasporto gli alunni più lontani dal plessi di riferimento;

la salita degli utenti/alunni deve avvenire solo sulla porta anteriore;

per la discesa dal mezzo utilizzare le sole porte posteriori e sui mezzi mono-porta scendere, uno per uno, evitando contatti ravvicinati;

Infine va ricordato che, nel rispetto delle normative, il tasso di riempimento dei mezzi del TPL non dovrà superare l’80%. Per agevolare l’ottemperanza a detta disposizione governativa, a far data dal 1 ottobre nelle fasce orarie 7 – 8:30 e 13 – 14:30 sarà consentito l’uso dei mezzi pubblici ai soli possessori di regolare abbonamento (studenti/lavoratori).