Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, riparto fondi 2019 per 5 comuni del lametino

Con Decreto del Dirigente Generale n. 9659, oggi è stata determinata la disponibilità economica sul fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per far fronte alle richieste pervenute nell’anno 2019 per le finalità previste dall’Art 11, della Legge 09/12/1998 n. 431 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le somme a disposizione per come ripartite ed assegnate saranno destinate ai Comuni che ne hanno fatto richiesta, in ragione direttamente proporzionale rispetto al fabbisogno. Nel lametino coinvolti:

Falerna 3.219,87 euro

Girifalco 2.630,63

Lamezia Terme 87.771,60

Platania 689,27

Pianopoli 875,19

Per gli adempimenti di erogazione delle somme assegnate ai Comuni è stato demandato il competente settore in materia di Politiche di edilizia abitativa” del Dipartimento. I Comuni beneficiari ripartiranno le somme loro assegnate agli aventi diritto inclusi nelle graduatorie comunali, proporzionalmente alla percentuale di contributo assegnato da questa Regione, rispetto alla somma spettante (da calcolo) a ciascuno di essi.