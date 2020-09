Collegamento Multimodale Stazione Lamezia Terme – Aeroporto Lamezia Terme, affidata la progettazione

Su 3 concorrenti ammessi (Rina Consulting S.P.A.; Abacus S.R.L.; Ferrotranviaria Engineering S.P.A), è la RTI Ferrotramviaria Engineering S.p.A. (mandataria capogruppo) ad aggiudicarsi il “servizio di architettura e ingegneria per l’esecuzione di prestazioni relative al livello di approfondimento di progettazione di fattibilità tecnica ed economica del Collegamento Multimodale Stazione Lamezia Terme – Aeroporto Lamezia Terme”.

L’offerta economica approvata è di 155.117,45, oltre IVA e oneri previdenziali, corrispondenti al 27,95% di ribasso offerto applicato all’importo posto a base di gara di 215.291,39 euro.

Entro 126 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipula del contratto, corrispondenti al 30% di ribasso offerto applicato al tempo a base di gara di 180 giorni, la società dovrà produrre tutta la documentazione della progettazione richiesta.

L’opera era stata finanziata con fondi europei, ed il ritardo in corso sulla stesura ed avvio dei lavori ha di fatto già fatto perdere alla città della piana un’occasione come il cofinanziamento per la nuova aerostazione (con Sacal che avrebbe dovuto coprire la parte non garantita dai fondi europei).