Nuovi cofinanziamenti regionali per manifestazioni sul legame tra cultura ed identità da svolgere entro il 28 febbraio

In attuazione del Programma Annuale 2020 del Fondo Unico per la Cultura, è stato approvato dalla Regione l’avviso pubblico per il finanziamento di iniziative volte a rafforzare il legame “cultura ed identità”.

Si potrà produrre domanda, utilizzando la modulistica allegata all’avviso, dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso pubblico sul BURC e fino alle 12 del 20 ottobre esclusivamente all’indirizzo di posta certificata: bandicultura.iac@pec.regione.calabria.it.

Con una dotazione finanziaria complessiva di 300.000 euro si ricercano iniziative dirette di carattere trasversale volte: ad esaltare le tradizioni locali nell’arte, nella cultura, nell’artigianato artistico, negli usi e costumi per valorizzare il capitale culturale, sociale e relazionale delle comunità che possa favorire, nel contempo, un turismo interno, lento, consapevole ed autentico; a rafforzare il patrimonio culturale delle identità linguistiche, attraverso il trasferimento della lingua dalle vecchie alle giovani generazioni.

Possono presentare domanda enti pubblici, associazioni e fondazioni culturali, imprese e società cooperative che svolgono attività culturale, per eventi, manifestazioni culturali e artistiche, convegni e seminari che promuovono il legame tra cultura ed identità da svolgere fino al 28 febbraio.

Ogni proposta prescelta non potrà chiedere un cofinanziamento superiore all’80% delle spese ammesse, e comunque fino ad un massimo di 20.000 euro