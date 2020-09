Dichiarati 137 bambini frequentanti i 5 centri estivi finanziati dal Comune, poca eco secondo i consiglieri

Resoconto in terza commissione dell’assessore Bambara sui 5 progetti finanziati dal Comune, per un totale di circa 100.000 euro tramite i fondi ministeriali per i centri estivi per minori da rendicontare entro il 31 ottobre, con più di un consigliere comunale a rimarcare come l’effettiva realizzazione dei progetti finanziati non abbia avuto una grande eco pubblicitaria per poter allargare la partecipazione (dichiarati 137 bambini coinvolti, con nei costi anche l’acquisto di attrezzature che rimarranno ad uso delle associazioni).

Alla manifestazione di interesse lanciata dal Comune e finalizzata all’erogazione di un contributo a rimborso di progetti estivi ludico, ricreativi, educativi e formativi rivolti a minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni hanno aderito:

Associazione Culturale Chiostro: 36.069,75;

Inrete Societa’ Cooperativa Sociale: 25.500,00;

Gss Sport: 17.425,00;

Associazione Donne E Futuro: 5.579,40;

Associazione Pietra Di Fota: 14.450,00.

La percentuale del contributo riconosciuto a titolo di rimborso ai soggetti che hanno manifestato l’interesse a partecipare all’avviso pubblico è fissata nella misura dell’85% delle spese sostenute, così come quantificate nei progetti presentati, che dovranno essere debitamente rendicontate entro il 31 ottobre.

Sulla seconda parte dei 239.952,94 euro concessi come risorse del Fondo per le Politiche della Famiglia che saranno usati per l’acquisto di “arredi, attrezzature e strumentazione a supporto dello svolgimento delle attività ludico-ricreative e socializzanti, da allocare eventualmente anche presso parchi, spazi pubblici e/o aree verdi, all’uopo messi a disposizione da parte del Comune, previa determinazione del relativo fabbisogno da parte del Settore Servizi alle Persone”, per come deliberato dalla giunta ad agosto, non si celano le difficoltà procedurali tra ferie, Covid, scadenze da dover rispettare, auspicando di avere entro settimana prossima la determina con l’elenco degli acquisti scelti. Elenco che potrebbe arrivare in terza commissione così anche ad ordine già effettuato.