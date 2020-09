Da mercoledì al 7 ottobre distribuzione dei nuovi mastelli della raccolta differenziata per gli utenti di via Milite Ignoto, Magolà e Sant’Eufemia

Il Comune di Lamezia Terme e la Società Lamezia Multiservizi SpA comunicano che da mercoledì al 7 ottobre verranno consegnati i nuovi mastelli per la raccolta differenziata (giallo per la plastica e i metalli, blu per la carta e il cartone, verde per il vetro, marrone per l’organico, grigio per l’indifferenziabile) per la zona Milite Ignoto – Magolà presso l’Ecopunto di piazza Santa Maria Maggiore (accanto Piazza Mazzini), mentre per la zona di Sant’Eufemia verrà allestito un gazebo in piazza Italia.

Si precisa che per gli utenti della Zona di Sant’Eufemia si procederà alla consegna di tutti i mastelli, ad eccezione di quello blu della carta e cartone in quanto è stato già consegnato nel maggio 2019.

La carta e il cartone, la plastica con i metalli e il vetro all’interno dei relativi mastelli dovranno essere conferiti esclusivamente sfusi senza busta.

I mastelli saranno dotati di TAG RFID e associati ad un sistema di premialità ECOATTIVA (www.errediweb.com); oltre ai mastelli verranno consegnati le credenziali per il sistema di premialità e materiale divulgativo per aiutare l’utente al corretto svolgimento della raccolta differenziata.

Per le utenze domestiche – al fine di poter procedere alla consegna dei mastelli, l’utente dovrà esibire all’addetto il codice fiscale del soggetto a cui è intestata l’utenza della bolletta rifiuti.

Per le utenze non domestiche (bar, ristoranti, ecc) – al fine di poter procedere alla consegna dei carrellati, l’utente dovrà esibire all’addetto la partita iva del titolare dell’utenza e il numero di telefono di un referente al fine di concordare, successivamente, la consegna dei bidoni direttamente presso l’utenza interessata.

Nell’eventualità di non reperibilità dell’utente dall’8 settembre lo stesso potrà recarsi, munito di codice fiscale, presso l’Ecopunto piazza Santa Maria Maggiore (accanto Piazza Mazzini) di Lamezia Terme, per ricevere e registrare a suo nome i mastelli.

In questa fase verranno distribuiti i mastelli solo per i cittadini e le utenze non domestiche residenti o avente sede nelle due zona sotto elencate.

Zona Milite Ignoto – Magola’ – luogo ritiro ecopunto orario: tutti i giorni eccetto la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19

Cittadini residente nelle vie: Calia, Cesare Battisti, Damiano Chiesa, Dei Giardini, Dei Mille, Enrico Toti, Fabio Filzi, Ferlaino Francesco, Milite Ignoto, Musolino, Nazauro Sauro, Oberdan, Rismondi, Trieste, De Fazio Basilio, De Stefani Giuseppina, Falvo D’Urso Ida, Floro Concetta, Galli Dario, Gargano Nice, Tropea Carmelina

Zona Sant’Eufemia – piazza Italia tutti i giorni eccetto la domenica dalle 10-13 e dalle 16 alle 19

Cittadini residenti nelle vie: Africa, Asia, Australia, Biagi, Boccioni, Calleri, Campigli, Cefaly, Cologero L., Dante, Dantona, del Mare, delle Nazioni, Europa, Fiore Edoardo e Felice, Foscolo, Gagarin, Galilei, Giovanni XXIII, Lorca Garzia, Marasco, Martin Luter King, Minerva, Montale Eugenio, Montello, Neruda, Nucifero, Padula, Pavese, Piazza Italia, Piazza Lamezia, Pinna, Saba, Scotellaro, Tetro, Virgilio, Zanellati, Loc. Pitizzanni, Loc. Risi